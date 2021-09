Beyoncé Giselle Knowles Carter möchte die Welt wissen lassen, dass sie es liebt, 40 zu sein. Ihr neues Alter habe ein Gefühl der Freiheit mit sich gebracht, das schreibt sie in einem Brief an ihre Fans, den sie auf ihrer Website veröffentlicht. Es sei schön «erwachsen zu sein». Ihr dürft ihr gerne nachträglich gratulieren. Sie hat Anfang September die Dreissiger hinter sich gelassen. Und sie fühlt sich so gut wie nie.