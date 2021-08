Jetzt heisst es stark bleiben: Ed Hardy ist zurück

Es gab Zeiten, da klebten wir für die MTV-Show «The Simple Life» vorm Fernseher, mussten entsetzt dabei zuschauen, wie sich Britney Spears vor penetranten Paparazzis den Schädel rasierte und geierten auf den Release des allerersten iPhones hin. Das, unsere Lieben, war das Jahr 2007. Was wir bei all diesen popkulturellen Events mit einer sehr grossen Wahrscheinlichkeit am Leib trugen? Ein mit unfassbar viel Strass besetztes, aggressiv bedrucktes T-Shirt der Marke Ed Hardy. Fotos aus dieser Zeit überlegten wir bis dato mehrfach, dem Kaminfeuer-Tot aufzusetzen. Zu gross war die Scham, dass je jemand erfahren könne, wie prollig man einst aus der Wäsche guckte. Auch, wenn es damals zum guten Ton gehörte, sich mit einem Christian-Audigier-Teil (so der Name des Designers) ablichten zu lassen.