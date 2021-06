Die Baseball Cap ist wieder da

Praktisch, praktischer, Baseball Cap

Die Kopfbedeckung gehört zum sommerlichen Look dazu wie die Zitronenspalte in der Coca Cola. Neben dem Tüpfelchen auf dem i, kühlt die Cap auch heisse Gemüter ab und schützt vor bösen UV-Strahlen. Ausserdem ist das Cap unser Retter in der Styling-Not. Obwohl wir kämmen, glätten und pflegen, was das Zeug hält, gibt es diese Tage, an denen unser Schopf eher einem gerupften Huhn statt einer wallenden Stute ähnelt. Da hilft nur noch eins: Mittelscheitel ziehen (damit auf beiden Seiten gleich viele Haare sind) und Kappe aufsetzen. Lässig sind auch Low Buns. Dazu einfach einen tiefen Dutt im Nacken binden, behüten und vorne ein paar Strähnen heraus zupfen. Aber seht selbst, wie die Insta-Profis es machen: