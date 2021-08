Yippie Langstrumpf

Die Schulmädchenuniform ist zurück – auch für Männer

Strümpfe zusammen mit Röcken oder Shorts erinnern uns an Schuluniformen. Vor allem an die, die Britney Spears 1998 in dem Video zum Song «Baby One More Time» trug. Jetzt ist unsere On-Off-Liebe dazu wieder entflammt – die Kombination wieder zurück und ganz erwachsen geworden. Und sie betrifft nun auch die Männer.