Wie wir jetzt den (Sport-)BH in ein Top verwandeln

Nach der gemütlichen Ära des Gammelns folgt die aufregende Zeit des Hot Girl Summers. Jogginghose wird gegen Hot Pants getauscht, Hoodies gegen Crop Tops. All die Haut, die sich in der grauen Quarantäne-Zeit versteckte, kommt jetzt plötzlich ans Sonnenlicht. Völlig ungehemmt zeigen wir Bauch, Arm, Bein und Co.