Kaum ist die Fashion Week in Kopenhagen vorüber, kitzelt es uns schon wieder in den Fingerspitzen. Die Versuchung, alles zu ordern, was die Scandi-Girls am Leib tragen, ist gross. Schliesslich sieht kein anderes Volk so mühelos cool aus wie sie. Das Geheimnis der Skandinavier*innen? Sie tragen das, worauf sie Lust haben. Im Sommer können das beispielsweise auch einfach mal Flip-Flops sein. Statt sich mit Ach und Krach in geschlossenes Schuhwerk zu quetschen, setzen die Scandis auf Komfort. Eine Gelassenheit, die man ihnen beim Tragen ansieht. In welchen Trends sich die nordischen Stilikonen derzeit sonst noch besonders wohlfühlen? Wir haben die wichtigsten für euch zusammengefasst.