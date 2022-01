Aber Moment...

Nicht nur das. Auch der Rote Teppich färbt sich wieder blau. Bei dem Begriff Double Denim schiessen euch sofort Bilder von Britney Spears und Justin Timberlake im Partnerlook in den Kopf? Keine Sorge, der Trend ist keine Ode an Pop-Ikonen der Neunziger, sondern brandaktuell. Schliesslich schiebt Musiker Kanye West gerade Kim Kardashians Nachfolgerin, Schauspielerin Julia Fox, durch Paris. Von einer Fashion Show zur nächsten. Kanye lebt sich da mal wieder richtig aus an der Frau an seiner Seite und stylet, was das Zeug hält. Gerade mag er dabei Partnerlooks mit sich selbst (besser als er wirds eh nicht) – vielleicht um galant davon abzulenken, dass er die 31-Jährige erst seit Silvester kennt. Zur Show des Brands Kenzo kam das Paar nun also ganz in Jeans. In zweifachem Double Denim. In Quadruple Denim quasi.