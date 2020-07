Wenn einem heiss ist, dann greift man instinktiv zu Seide oder Leinen. Leinen ist grob und dennoch leicht. Als älteste Naturfaser der Welt flattert es luftig über den schwitzenden Leib. Seide dagegen spürt man kaum. Wenn die Sonne so richtig brennt, wäre man ja eh am liebsten nackt. Auf Instagram aber trägt man vermehrt Wolle. Zu grob- oder feinmaschigen Kleidungsstücken verbastelt, an den verschiedensten Orten der Welt. Sommerstrick heisst das dann. Und irgendwie fühlt man sich verarscht. Will denn bei über 25 Grad irgendwer mollige Wolle tragen? Joa, offensichtlich viele.