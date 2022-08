Aller Anfang ist schwer

Für den Flug entschied ich mich aber für ein eher bequemes Outfit: Vintage Levis, grosser grauer Sweater und Plateau-Flip-Flops aus Leder. Letztere sollten mir bereits auf dem Weg zum Flughafen zum Verhängnis werden. Der linke Schuh riss. Komplett. Mein Gang verwandelte sich unfreiwillig in ein Humpeln. Klasse! So hatte ich mir den Start meiner ersten Fashion Week nicht vorgestellt. Und auch nicht, dass ich vor Abflug eineinhalb Stunden in einer überfüllten und aufgeheizten Maschine hocken muss. Sagen wir es mal so, bei der Ankunft in Kopenhagen hätte ich mich frischer fühlen können. Wie sollte es anders sein, machte es der Gang in mein Hotel nicht gerade besser. Eine Schar von aufgestylten Modefans, wie ich sie zuvor noch nie im realen Leben gesehen hatte, tummelte sich in der Lobby. Beeindruckend, aber irgendwie auch einschüchternd.