Warum löst Hunger Wut aus?

Wie lässt sich Hanger vermeiden?

Die Antwort finden wir in simpler Biologie. Essen, was lange satt hält. Auf den Speiseplan sollten dafür Lebensmittel mit komplexen Kohlenhydraten. Vollkornprodukte, Kartoffeln, Reis, Mais, Erbsen oder Quinoa zum Beispiel. Im Vergleich zu einfachen Kohlenhydraten (Weissbrot, Süssigkeiten) benötigt der Körper für die Aufspaltung der Moleküle mehr Zeit. Der Blutzuckerspiegel bleibt dadurch konstant und unterliegt nicht wie bei einfachen Kohlenhydraten einem raschen An- und Abstieg. Was wir gerade über das Snickers gelernt haben? Der Riegel hilft zwar akut gegen eine Hangry-Attacke. Aber beschleunigt den Rückfall.