Ständig hungrig? Das könnte der Grund sein

Manche können stundenlang nichts essen und sind immer noch nicht hungrig. Andere verspüren schon ein paar Stunden nach einer richtigen Mahlzeit, dass sie Energie in Form von Nahrung brauchen. Dass das mit einem Zuviel an Kalorien resultiert, ist klar. Warum das so ist, jetzt auch. Zumindest hat ein Forscherteam des King’s College in London und der Harvard Medical School in den USA einen Hinweis gefunden.