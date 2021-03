Wie passend: ein schwarzer Rolli

Sie trägt das Kleidungsstück, das wie die berühmte weisse Leinwand wirkt, die jeder so bemalen kann, wie er oder sie will. Es kann aufgeladen werden mit Stilen, mit Ideologien. Allein durch die Attitüde des Trägers oder der Trägerin. Es ist so frei. So frei interpretierbar, weil unauffällig und moderat.