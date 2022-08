Kopenhagen Fashion Week

5 Trend-Frisuren, die Scandi-Girls lieben

Aus, puff, und vorbei. So schnell die kunterbunte Mode-Wolke über Kopenhagens Strassen zog, so plötzlich hat sie sich auch wieder in Luft aufgelöst. Was bleibt, sind jede Menge neue Trends – und die starten bekanntlich am Scheitel.