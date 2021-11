I. Der Scrunchie-Bun

Was an dem sogannten Messy Bun ja total praktisch ist, ist die Tatsache, dass er gewollt zerzaust aussehen soll – wenns also nicht so hinhaut mit der Frisur: Das soll so. Kann man zumindest behaupten. Ausserdem ist er in Kombination mit einem dicken, fetten Scrunchie wunderbar für dünnes Haar geeignet, da der Dutt Volumen zaubert. Einfach Haare über den Kopf werfen und am Oberkopf zu einem Pferdeschwanz binden. Alternativ (etwas chicer): im Nacken zusammennehmen. Den Zopf zu einem Dutt zwirbeln und mit einem Scrunchie fixieren. Wer will, kann die Haare anschliessend am Ansatz mit den Fingern etwas auflockern. Falls das mit den messy Vibes nicht eh ganz unabsichtlich geklappt hat.