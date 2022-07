Das Kleid aus «Pretty Woman» ist zurück

So tragen wir das Kultkleid heute

Für die Neuauflage wurde der legendäre Einteiler natürlich wie anno dazumal in Weiss und Blau gehalten. Wer Bubblegum-Rosa, Orange oder die klassische Schwarz-Weiss-Kombi bevorzugt, wird ebenfalls fündig. Es ist auch unifarben erhältlich und kommt in einer Einheitsgrösse daher, die sich jeder Figur anpassen soll. Einziger Wermutstropfen: Das Minikleid ist nicht nur hauteng, sondern lässt zumindest auch in puncto Hüftpartie und Beine tief blicken. Das macht es leider alles andere als alltagstauglich. Weil wir es allerdings nicht nur in den Ferien anziehen möchten – dafür ist es viel zu schön –, kombinieren wir es à la Vivian Ward mit einem weissen Boyfriend-Hemd, das wir offen drüber tragen. Alternativ tuts auch ein Pulli, den wir uns ebenfalls in Pretty-Woman-Manier lässig um die Hüfte binden.