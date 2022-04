Vom Skandal zum Klassiker

Das weisse Hemd hat eine lange Geschichte. Als sich Marie-Antoinette in einem Vorläufer des Baumwollhemdes statt in teurer Seide portraitieren liess, löste sie einen Skandal aus. Dadurch stieg zwar die Nachfrage nach Baumwolle, das weisse Hemd blieb aber wohlhabenden Männern vorbehalten. Das änderte sich erst mit der von Coco Chanel geprägten Revolution der Damenmode in den 1920er-Jahren.

Kurz darauf eroberte das Kleidungsstück die Leinwand. Unvergessen bleibt etwa Audrey Hepburn im weissen Hemd, blauen Rock und gestreiften Seidenschal in «Ein Herz und eine Krone» (1953). Später gaben androgynere Stylings à la Diane Keaton in «Der Stadtneurotiker» (1977) den Ton an.

Seine Hochblüte erlebte das weisse Hemd mit der minimalistischen Mode der Neunziger. Seither ist es nicht mehr vom Laufsteg wegzudenken.