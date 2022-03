Das It-Piece der Fashion Weeks haben wir längst

Joa, wir würden sagen, die Sache ist gerippt: Es gibt sie, die offizielle Uniform des Sommers. Schaut doch mal auf die Laufstege der Milano Fashion Week und zählt die Models in weisser, enger Baumwolle. Wir haben sie vermehrt bei Prada gesehen – unter anderem am Astralleib von Supermodel Kaia Gerber. Was Raf Simons und Miuccia Prada für kommenden Herbst entwarfen, ist aber im Grunde ein alter Hut. Das weisse Tank Top liess uns bereits im vergangenen Jahr wie kleine Q-Tipps durch den Sommer wuseln – das Designerduo nähte ihm nun schlicht und einfach das ikonische Prada-Dreieck auf die Brust. Das Feinripp-Unterhemd als Designer-Piece, so schnell kanns gehen. Einfach, aber effektiv.