Die 10 schönsten Red-Carpet-Looks

Von Mikro-Blusen und Shorts bei den Oscars 2022

Wir werden verrückt, es gab einen Red Carpet! Einen echten, ganz un-virtuell. Neu ganz ohne Einschränkungen. Denn selbst in Zeiten einer globalen Pandemie sollte es in der Nacht auf den 28. März heissen «And the Oscar goes to …». Aber bevor der irgendwo hingeht, gehts natürlich erst mal ordentlich rausgeputzt über den roten Teppich. Unsere 10 Lieblings-Looks des Jahres seht ihr hier. Plus eins.