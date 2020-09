Auf jeden Fall ein bisschen zu nackt. Ein bisschen zu zerbrechlich auch? Die Emanzipation der Frau hängt ja auch mit der Schulter zusammen. Der bedeckten, starken, versteht sich. Als Frauen in den Achtzigern damit begannen, in den Kampf um die Arbeitswelt zu ziehen, zeigten sie eine Menge Schulter. Mächtige, gepolsterte. Auch das: eine Weile her. Starke Schultern haben wir heute ohne Polster. Das veranschaulichen folgende Frauen: