Warum Zitronenwasser unsere Hautprobleme löst

Klar, Zitronenwasser hilft beim Detoxen, stärkt das Immunsystem und macht ganz nebenbei auch noch lustig (weil sauer). Dass der Verzehr aber auch auf unsere Haut massive Auswirkungen haben kann, ist uns neu. Gesundheits- und Wellness-Experten sind sich aber sicher, dass die folgenden Hautprobleme dank der Zitrone schon bald nicht mehr zu unserem Leben gehören.