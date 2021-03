Ja echt, Ballerinas sind zurück – so werden sie cool

Irgendwie schmerzt mir schon beim Gedanken an Ballerinas der Fuss. Und der Kopf. Ok ja, die flachen Schühchen mit der vornehmlich runden Spitze sind auf den ersten Blick komfortabel: Da ist kein mühsamer Absatz, sie sind so butterweich, dass nichts drückt. Meinen Knick-Senkfuss aber – den hält in den flachen, oft labbrigen Schläppchen aber genau deswegen auch nichts. Ein Grund für Fussfehlstellungen, sich mal richtig gehen zu lassen. Ich spüre schon jetzt den erbarmungslosen Asphalt unter meinen Sohlen, nichts dämpft die harte Realität. Dann ist da noch die Erinnerung an all die Plattfüsse der 2000er. Da trugen alle schnell ausgebeulte Ballerinas. Von den Hiltons, über den O.C.-Clan bis hin zu Jessica Alba und Cameron Diaz.

Ein kurzer Reminder: