Darüber scheiden sich in den Kommentarspalten aktuell die Geister. Während die einen auf das Trendsetter-Modell von Dyson schwören, halten die anderen an deutlich günstigeren Alternativen fest. Das Schöne: Dank TikTok, Instagram und YouTube können wir uns heute selbst ein (Bewegt-)Bild machen. Und erfahren obendrauf gleich, wie man die beheizten Rundbrüsten am besten benutzt. Eigentlich ist es ganz einfach: Lasst eure Mähne leicht antrocknen. Setzt dann mit dem Gerät am Ansatz an und fahrt in Richtung Spitzen. Das könnt ihr ein paar Mal wiederholen bis die Strähne vollständig trocken ist. Je nachdem, wie ihr euer Blow Out mögt, föhnt ihr die Wellen entweder nach innen oder nach aussen.