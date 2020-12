Vom Hair Contouring profitieren vor allem Personen mit feinem Haar. Wie bei der gleichnamigen Make-up-Technik geht es auch hier um das perfekte Spiel von hellen und dunklen Farben, die den Haaren zu mehr Volumen verhelfen sollen – zumindest optisch. Kurz gesagt sorgen dunklere, aschige Abstufungen für Tiefe, während hellere, wärmere Töne als Highlights fungieren und eine lebendige Struktur schaffen. Im Gegensatz zu klassischen Highlights werden bei dieser Technik Strähnchen ins Haar gesetzt, die maximal zwei bis drei Nuancen dunkler oder heller als die aktuelle Haarfarbe sein sollten. Ansonsten wirkt der Look schnell unnatürlich. Hält man sich aber an diesen Richtwert, entsteht eine künstliche Tiefe in den Längen und damit ein echter Fülle-Boost.

