Darf man mit nassen Haaren ins Bett?

Die richtige Pflege

Nasse Haare sind generell empfindlicher, weil sie dehnbarer sind und durch starke Zugbewegungen schneller brechen. Am besten vorsichtig mit den Fingern durchfahren oder mit einem groben Holzkamm entwirren. Richtig gebürstet wird dann erst, wenn alles schön trocken ist. Auch das Föhnen hat seine Tücken. Wichtig ist, dass man es nicht zu heiss tut und von der Kopfhaut zu den Spitzen hin föhnt – das sorgt für einen schönen Glanz, weil so die Schuppenschicht geglättet wird. Natürlich kann man seine Haare auch an der Luft trocknen lassen. Wie das am besten geht, lest ihr hier.