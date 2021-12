Auch 2021 wagte sich so mancher Promi an den Bob. Für die neueste Version heisst es, Schere schleifen. Beim messerscharfe Blunt Bob à la Kourtney Kardashian endet der Schopf abgehackt auf Kinnhöhe. Ein Schnitt, der am besten durch ein spiegelglattes Styling in Szene gesetzt wird.