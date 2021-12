Früher hat man sich die Haare blond, pink oder blau gefärbt, um aufzufallen. Wenn man älter wird, ist genau das Gegenteil gefragt: In vorauseilendem Gehorsam werden erste graue Strähnen überdeckt – um so zu tun, als hätte man seine ursprüngliche Haarfarbe noch. Bis im vergangenen Jahr tat Prinzessin Caroline auch noch so. Die mittlerweile 64-jährige zeigte 2020 bei Festivitäten im Fürstentum ihren legendären Longbob erstmals von feinen Silbernuancen durchsetzt.