Und weil man sich während des Optimierens so schön optimieren kann – lasst uns darauf mit einem Smoothie anstossen. Wie die glücklichen Mädchen auf den sozialen Netzwerken. Denn Smoothies machen schöne Haut für schöne Selfies. Selfies sind wichtig, sonst wissen andere nicht, wie schöne Haut man hat (thank you, for coming to my TED-Talk).