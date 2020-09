Wie du jemanden richtig tröstest – ohne Floskeln

Es ist schwer. In Situationen, in denen es jemandem, den man kennt, richtig bescheiden geht, das Richtige zu tun. Eine Trennung. Den Job verloren. Eine Krankheit – das alles passt nicht in unseren Alltag, in dem es weitgehend störungsfrei zu laufen hat. Zu trösten bedeutet eine Herausforderung. Es gilt, das Leben in all seiner Schönheit und Härte zu erklären, damit die, die wir lieben, es ertragen und gut leben können. Offensichtlich – das ist schwer.