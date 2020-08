Unsere Spätsommerliebe heisst Espresso Martini

Der (vermutlich) bekannteste Kaffee-Cocktail wurde erstmals in den 80ern in einer Londoner Bar serviert. Eines Tages kam dort ein Model hereinspaziert und wünschte sich – oder besser gesagt forderte – vom Barkeeper: «Give me something that will wake me up and fuck me up»! Dick Bradsell liess sich das nicht zweimal sagen und mixte dem Model kurzerhand einen Cocktail aus Wodka, Espresso, Kaffeelikör und Zuckersirup. Das Ganze servierte er elegant in einem gekühlten Martiniglas – und der Rest ist Geschichte. 2017 landete der Espresso Martini sogar auf Platz 15 der meistverkauften Cocktails der Welt!