Clevere Food-Hacks, die den Sommer erfrischen

Es soll ja ein besonders hitziger Sommer werden. Das hört sich nach Abenteuer, Spass und viel Zeit am und im Wasser an. Die Vorfreude lässt uns Pläne schmieden und Ausflüge organisieren – aufregend! Zwar halten sich die Temperaturen gerade noch im Rahmen, aber bereits in den kommenden Tagen sollen sie über die 30-Grad-Marke steigen. Dann wissen wir wieder, was für eine Wucht diese Hitze haben kann, und was für ein Segen eiskalte Getränke, süsse Glaces und saftige Früchte sind. Aber habt ihr schon mal überlegt, dass ihr diese erfrischenden Lebensretter bisher vielleicht falsch gegessen habt? Klebrige Finger und lauwarme Drinks müssen nicht sein! Wenn ihr diese 3 Food-Hacks kennt, werdet ihr zu Party-Profis und Sommer-Spezialist*innen: