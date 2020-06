Warum ist Gähnen eigentlich so ansteckend?

Das Gähnen kann also einen sozialen Nutzen haben. Schliesslich muss ich wohl oder übel zugeben: Der Zug-Typ war zwar nicht so meins, aber mir durch den gemeinsam bezwungenen Gähn-Marathon durchaus nicht unsympathisch. Da es ihm wahrscheinlich genauso unangenehm war wie mir, hatte wir kurz eine gewisse Connection – und so rutschte mir beim Aussteigen sogar ein Lächeln von den Lippen. Dass man künftig zur Anmache den Mund aufreisst, will ich mir dennoch nicht vorstellen. Da gähne ich dann doch lieber meine Katze an.