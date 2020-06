Der Horizont fehlte ihr am meisten, als sie vor zwölf Jahren in die Schweiz zog. Überall diese Berge, die die Sicht verstellen, bedrohlich und einengend wirken. Maria Olivares ist auf der norddeutschen Insel Rügen aufgewachsen. Wind, Wasser und Weite, das war ihre Welt. Mittlerweile ist die 42-Jährige in Zürich heimisch. Die Berge hat sie längst als Bereicherung lieben gelernt, erklimmt sie in ihrer Freizeit und freut sich dann über die Aussicht von oben.

Beruflich ging es bei der Ökonomin ebenfalls steil bergauf. Sie leitet den Innovation Hub an der Universität Zürich. Die neue Abteilung hat zum Ziel, Innovation und Unternehmertum zu verknüpfen. Und soll als Katalysator wirken für Erfindungen, die an der Uni entstehen, und dabei helfen, dass diese in der Wirtschaft und in der Gesellschaft Fuss fassen. Letztes Jahr nahm die Innovationsabteilung ihren Betrieb auf, mit einem Team, das fest in Frauenhand ist. Maria Olivares ihrerseits verabschiedet sich für die nächsten paar Monate in ihr «grösstes Abenteuer», wie sie es selbst nennt: Sie wird Mutter.