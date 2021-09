4. Lang und gestuft

Und noch was für die, die ihre Haare so mögen wie sie sind und so lassen möchten: Durchstufen. Dadurch bleibt die Länge gleich, aber es gibt aufregende Bewegung. Zum Beispiel durch Waterfall Layers. Der Schnitt ist vergleichsweise unauffällig, verleiht den Haaren aber Leichtigkeit und Volumen. Die Haare werden dezent ab der Mitte gestuft, besonders wirkungsvoll sind sie mit leichten Wellen. So ist der «Rachel-Cut» aus der 90er-Jahre Serie noch immer Trend. Dabei bleibt das Haar am Hinterkopf etwas länger, nach vorne hin werden die Haare stufig geschnitten.