Wie immer am Ende einer Trend-Saison (Herbst/Winter), kommt eine neue. Das wäre jetzt bald: Frühling (und dann Sommer). Wir wagen eine Haaresvorschau für die kommenden paar Monate. Denn noch ist man durcheinander, weiss nicht so recht, was mit der neuen Freiheit anzufangen ist. Wir bewegen uns wieder mehr im Freien. Das Wetter erlaubt es grösstenteils. Fast alle Corona-Massnahmen wurden aufgehoben. Wir müssen uns wieder etwas ums Styling unserer – bisher unter Mützen und in Wohnungen versteckten Strähnen kümmern. Und jetzt heisst es: Pony, ja oder nein? Nur die Spitzen oder mehr? Dauerwelle? Zum Haare raufen...