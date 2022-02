Bei Carrie Bradshaw ist in der HBO-Produktion «Sex and the City» – seit wir denken können – unterm Shirt die Hölle los. Wer sich dazu hinreissen lässt, nach dem Schauen der Fortsetzung «And Just Like That» (zu sehen auf Sky) auch wieder die alten Staffeln durchzusuchten, der oder die erkennt: Der BH der Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker spielt bei den Looks häufig eine tragende Rolle. Überall springt er uns in den Folgen aus den 90s ins Auge. Er leuchtet rot unter Latzhosen hervor, zeigt sich unter tief ausgeschnittenen Kleidern oder unter Netztops.