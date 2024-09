Was lernen wir nun aus dem Rewatching von «Sex and the City» und der Fortsetzung «And Just Like That»? Nimmt man sich die Stilregeln der Kult-Serie (von früher bis heute) zu Herzen, lässt man also tief blicken. Bis aufs Unterste. Es wird gezeigt, was man hat. Wenn wir uns schon in einen BH zwängen, dann soll er auch zu sehen sein. In seiner ganzen Pracht. Ganz schamlos. Zweites Learning: Mode kennt kein Alter. Egal ob 25, 35 oder 55 – die besten Trends sind unvergänglich.