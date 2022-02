Nachmachen erlaubt

Lust auf den Hairstyle bekommen? So kommen wir mit Gleitgel zum Wet-Hair-Höhepunkt: Eine Portion wasserbasiertes Gleitgel – je nach Länge des Schopfes mehr oder weniger – in die gesamten, noch feuchten Haare einarbeiten. Anschliessend etwas Leave-in-Conditioner für eine Extra-Portion Pflege in die Spitzen geben. An der Luft oder mit dem Föhn trocknen lassen und etwas Glanzspray auf die Mähne sprühen. Fertig! Die Stylingmethode hilft dem Haar sich zu locken und sagt ausserdem Frizz den Kampf an. Ist das Gleitgel erst mal getrocknet, hält die Frisur stand – und wer mit wasserbasiertem Gleitgel arbeitet, hat auch keine Probleme, das Produkt nach dem grossen Auftritt wieder herauszuwaschen. Wem das nun nicht ganz koscher vorkommt, kann auch auf eine Kombination aus Haargel und Kokosöl setzen. Viel Vergnügen!