Feuchtigkeit und Pflege für die Haarspitzen

Brüchiges oder trockenes Haar leidet mehr unter hoher Luftfeuchtigkeit. Wichtig ist es also, dass besonders die Haarspitzen in einem gesunden Zustand sind. So können etwa Leave-in-Spülungen oder Haaröle helfen, die Haare mit Feuchtigkeit zu versorgen und vor Kräuseln zu schützen. Auch Shampoo und Spülung sollten möglichst feuchtigkeitsspendend sein.