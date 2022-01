Im Jahr 2002 zog er sich aus der Modebranche zurück, bevor Clarins im Jahr darauf seine Konfektionsmarke auflöste. Der Brand wurde 2010 unter dem Namen Mugler neu aufgelegt und steht seither unter der kreativen Leitung des Designers Casey Cadwallader. Der Amerikaner zeichnet dabei stets mit Manfred Thierry Muglers Feder: «Bei Mugler liegt mein Fokus darauf, Frauen eine neue Sexyness und Unerschrockenheit mit auf den Weg zu geben. Eine, bei der sie wählen, was und wie sie sein wollen. Es geht um eine Palette an Möglichkeiten – von chic über gut geschnitten bis hin zu absolut dekadent», so Cadwallader. So ist für jede moderne Frau was dabei. Für Beyoncé, die in Mugler im Musikepos «Black is King» ihren Beitrag zur Rassismusdebatte liefert. Für Cardi B und Megan Thee Stallion, die im Clip zu «WAP» der weiblichen Lust huldigen. Da wird es feucht, da spritzt es – im Mugler-Bodysuit. Für Miley Cyrus, die gern zeigt und glitzert. Für Ariana Grande, die gerne die Lolita-Amazone gibt. Mugler ist nach wie vor der Brand für starke Frauen, die ihren Körper zelebrieren.