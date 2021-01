Man gibt sich Mühe. Kommt in Stimmung. Und dann ... dann sitzt man auf dem Trockenen. Gleitgel wird in erster Linie als Retter in der Not betrachtet. Als ein Held, der jeden Durst stillt. Gleitgel hilft dann nach, wenn Organ A in Organ B reinwill und Organ A nicht feucht genug ist. Heisst: Es macht Sex easy, lässt Penis oder Finger besser in Vagina oder Anus schlüpfen. Und hat bei manchen immer noch einen schlechten Ruf. Aber da tut man dem transparenten Schmierstoff mehr als Unrecht. Denn wir haben ihm viel zu verdanken.

Aus diesem Grund sliden wir kurz rein ins Reich des erotischen Gleitens und servieren euch sechs sexy Gründe, warum es sich immer lohnt, ein Tübchen griffbereit zu haben.