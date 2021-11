So trägt man den Bixie

Wie beim Pixie Cut werden die Haare dabei in fransigen Layers geschnitten. Am Oberkopf sind sie länger als an den Seiten. In der Länge ähnelt der Bixie jedoch eher dem Bob. So können die Haare sogar bis übers Kinn reichen – zumindest einige Strähnchen. Das beste am Bixie: Er steht absolut jedem! Denn er lässt sich je nach Länge, Scheitel und Pony an die Gesichtsform anpassen.



Kein Wunder also, dass der Bixie aktuell die Köpfe erobert. Allen voran: Den von Anne Hathaway. Die Schauspielerin wurde mit der neuen Frisur am Set zu den Dreharbeiten des US-Films «Armageddon Time» gesichtet – wobei allerdings unklar ist, ob es sich dabei um eine Perücke handelt oder ob sich die Schauspielerin tatsächlich von ihrer langen Mähne verabschiedet hat.