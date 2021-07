Mit diesem Trick wirken Haare optisch länger

So funktionierts:

Schritt 1

Bürstet die Haare einmal komplett durch und unterteilt die Mähne mit einem Stielkamm am Hinterkopf waagrecht in zwei Partien. Es entstehen eine obere Partie und eine untere Partie.



Schritt 2

Nehmt anschliessend zwei Haargummis zur Hand. Zuerst wird die obere Haarpartie zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden.



Schritt 3

In einem Abstand von wenigen Zentimetern wird das Gleiche mit der unteren Partie gemacht. Bindet den zweiten Pferdeschwanz so, dass er von den Haaren des ersten Pferdeschwanzes bedeckt wird. Die leichte Versetzung lässt die Haare länger aussehen.



Neben der Verlängerung bietet der Double Ponytail noch einen angenehmen Nebeneffekt: Durch die Aufteilung hängt das Gewicht der Haare nicht nur an einer Stelle, sondern an zwei. Das entlastet die Kopfhaut.