Zitrone mit Rahm ist der Trend-Sommerdrink

Diese Jahreszeit ist Cocktailzeit. Denn der Drink in der Hand ist immer noch die schillerndste Zutat für ein richtig unbeschwertes Ferienfeeling an lauen Sommerabenden. Und in jedem Jahr gibt es einen, von dem sagt man, es ist der (!) Drink. Der wichtigste, erfrischendste, innovativste. Der eine. Der, der sich wie eine zärtliche Spur bis in den Herbst ziehen wird.