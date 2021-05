Merkt ihr was? Genau – alles Vorteile, die wir schon immer von Peelings gekannt und an ihnen geschätzt haben. Neu ist hier bis auf die viralen Videos und das hübsche Packaging rein gar nichts. Was die Benefits selbstredend nicht schmälert! Und gerade jetzt, da unsere Haut endlich wieder an die Luft darf und ready für den Sommer gemacht werden will, ist das Timing für streichelzarten Glow ideal. Rubbelt euch die fahle Erinnerung an den Winter vom Leib, schlagt verquere Härchen in die Flucht. Und teilt ein Video davon, wenn ihr mögt – es regnet garantiert nicht nur Schüppchen, sondern auch Likes. Warum? Das ist uns nach wie vor ein Rätsel. Vielleicht posten wir morgen mal, dass Zahnpasta die Zähne weiss macht und lösen damit einen ähnlichen Hype aus …