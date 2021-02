Was sind chemische Peelings überhaupt?

Als chemische Peelings bezeichnet man die Anwendung von säurehaltigen Mitteln auf der Haut. Verwendet werden sie meist bei sonnengeschädigter Haut oder verdickten Oberflächen. Die Säuren sollen dazu führen, dass unsere Kollagenproduktion in Gang gesetzt wird. So soll nach der Regenerationsphase ein strafferes Hautbild entstehen. Was es zudem zu beachten gilt? Euer Hauttyp. Der ist entscheidend für die Inhaltsstoffe des chemischen Peelings. Denn die können je nach dem eine leichte, oberflächliche oder mittlere bis tief dringende Wirkung haben. Grob lassen sich die Peelings in drei Stufen einteilen: