Darf man sich graue Haare ausreissen?

Ein weiteres Risiko ist, dass sich die Stelle mit dem ausgezupften Haar entzündet. Das passiert, wenn die Kopfhaut etwas schmutzig ist und so Dreck in die offenen Poren gelangt. Leider wächst ein graues Haar auch immer grau nach. Denn sobald die Produktion des Farbstoffs Melanin in der Haarwurzel einmal eingestellt ist, kann man diesen nicht mehr reaktivieren.