Grüner Tee

Wer seine Haare oft und lang der Sonne aussetzt, bereitet ihnen oxidativen Stress und fördert die Entstehung freier Radikale. Bedeutet: Spliss, Glanzlosigkeit, Schwäche. Und nun? Grüntee to the rescue. Die in dem Tee enthaltenen Polyphenole und Flavonoide helfen, die Schäden auf Haar und Kopfhaut zu neutralisieren, verleihen unserer Mähne neuen Glanz UND sollen sogar dabei helfen, frühzeitigem Ergrauen vorzubeugen. Ganz nebenbei kurbelt das Koffein im Grüntee ausserdem unser Haarwachstum an.

Einmal in der Woche zwei bis drei Beutel Grüntee aufkochen und abkühlen lassen. Nach der normalen Haarwäsche (Shampoo + Conditioner) vom Ansatz bis in die Spitzen über die Haare geben und im besten Fall unter einer Duschhaube 20 Minuten einwirken lassen. Danach nur grob ausspülen.