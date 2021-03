Olivenöl macht schön

Flüssiges Gold. Lebenselixir. Olivenöl hat eindrückliche Aliasse. Und das zurecht. Das Öl kann nämlich sehr viel mehr als nur unseren Salat verfeinern. Tatsächlich macht es uns gesund und schön, und das von innen wie von aussen. Zu verdanken hat es das unter anderem den gesunden, ungesättigten Fettsäuren, aus denen es zu 73% besteht, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen und den Cholesterinspiegel senken können. Seine antioxidativen Eigenschaften sorgen währenddessen dafür, dass Entzündungen im Körper gehemmt werden. Gar Krebsrisiken und Zell-, also Hautalterung sollen sie entgegen wirken können. In südlichen Ländern, in denen der Olivenöl-Konsum sehr viel höher ist als bei uns, ist auch Osteoporose weniger weit verbreitet, just sayin’. Als Grund dafür gelten die im Öl enthaltenen Phenole, die die Knochen schützen.