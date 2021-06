I want it that way

It-Girls wollen jetzt den Boyband-Bob der 90er

Quit playing games with my Haar – der einzig wahre Mädchenschwarm ist derzeit eine Frisur, mit der uns schon die blutjungen Herzensbrecher Nick Carter und Leonardo DiCaprio um den Verstand brachten: deren kurzer, mittig gescheitelter Bob nämlich. Model Kaia Gerber hat den längst. Kreisch.