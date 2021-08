Ach, du lieber Himmel! Wir wissen nicht, ob ihrs bemerkt habt: Aber am 8. August hat das sogenannte Lion's Gate (zu Deutsch: Löwentor) seine Pforten geöffnet. Wisst ihr noch? Die Sonne, die im August im Sternzeichen Löwe steht, strahlte in einer Linie mit der Sternreihe Oriongürtel und Sirius, dem hellsten Stern am Nachthimmel – und rückte der Erde somit besonders nahe. Welch explosive astrologische Mischung, die eine Überdosis positiver und motivierender Energien an alle Menschenkinder sendete. Je nach Sternzeichen natürlich. Man wollte alles umschmeissen. Loslassen wollte man! Neues wagen! Alte Zöpfe abschneiden! Dem Leben mehr Kontur geben.